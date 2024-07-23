В ДТЭК объяснили, почему ночью также применяются графики отключений

В связи с дефицитом в энергосистеме графики отключений света применяют даже ночью. К тому же значительная часть предприятий перенесла работу на ночное время суток.

В результате российских обстрелов Украина потеряла около 9 ГВт мощностей. В ДТЭК объяснили, что это около половины прошлогоднего пикового потребления зимой.

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Почему ночью отключают свет

Одной из причин отключений света ночью является то, что тогда не работают солнечные электростанции, которые днем наоборот помогают энергосистеме чистыми киловаттами. Также ночью обычно гидроэлектростанции закачивают воду, для чего им нужна энергия.

Из-за того, что отключение света происходит в течение всего дня, некоторые потребители подстраиваются под это и переносят свои бытовые дела на ночь. Они ночью греют бойлер, стирают вещи, возможно, даже гладят. Все это они делают ночью, потому что по графику у них есть свет,

– добавили в ДТЭК.

По словам энергетиков, на ночь также перенесла свою работу критическая инфраструктура, заводы и предприятия. В дополнение, ночью работают холодильники в супермаркетах, чтобы не портились продукты.

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К слову, в ДТЭК также объяснили, почему сейчас отключения света продолжаются дольше, чем в прошлом году. По словам энергетиков, пока Украина не имеет резервных мощностей, которые были в 2022 и 2023 годах и помогли пережить сложный период.