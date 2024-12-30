Будут ли отключения света на Новый год: в Верховной Раде сделали прогноз

Энергетики прилагают усилия, чтобы на Новый год все дома украинцев были со светом. Однако проблемы с электроэнергией могут возникнуть в прифронтовых районах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Прогноз относительно отключений света сделал Сергей Нагорняк, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

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Какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины

Сергей Нагорняк объяснил, что враг на протяжении ноября и декабря пытался приложить все усилия, чтобы украинцы были без света в своих домах.

Но мы видим, что сегодня у нас 30 декабря, конец 2024 года, но врагу не удалось, несмотря на 14 массированных ракетных атак оставить украинцев зимой на Новый год без электроэнергии,

– подчеркнул нардеп.

По его словам, сейчас в Украине действуют незначительные графики отключений света. Энергетики применяют превентивные меры и разгружают атомные энергоблоки, если россияне разрушают энергетическую систему. После этого их приходится быстро загружать снова, чтобы вернуть баланс в энергосистеме.

Поэтому наши украинские энергетики уже прошли такой путь, что они смогут следующему поколению передавать безумный опыт и нашим партнерам также. Поэтому я верю в то, что мы на Новый год будем обязательно, все наши дома будут со светом,

– сказал Сергей Нагорняк.

В то же время в зоне риска оказались прифронтовые районы – речь идет о Харькове, Сумах и других городах, которые расположены близко к линии фронта и по которым российские войска наносят прицельные удары.