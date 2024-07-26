Сентябрь и октябрь могут пройти без отключений электроэнергии, – Укрэнерго

Сейчас украинская энергосистема понемногу стабилизируется, уже есть определенные улучшения. Поэтому сентябрь и октябрь могут пройти без ограничений электроэнергии.

Сейчас есть перспективы, что в сентябре и октябре отключений электроэнергии не будет совсем, а если и будут, то минимальные. Об этом во время брифинга сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Какая будет ситуация со светом осенью

По его словам, если "вынести за скобки" именно обстрелы и климатические погодные аномалии, которые фиксировались в Украине буквально недавно, то действительно выглядит так, что ситуация будет улучшаться. В то же время новые генерирующие мощности будут планово выходить из ремонта.

В сентябре, в октябре у нас есть достаточно хорошие шансы или пройти этот период с минимальными отключениями, или вовсе без отключений. Поэтому действительно, эти осенние месяцы ожидается, что будут гораздо легче, чем, например, июль, который уже заканчивается, и был пока самым тяжелым месяцем лета,

– объяснил Кудрицкий.

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Накануне эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отмечал, что в сентябре заработают все 9 энергоблоков и это позволит пройти сентябрь достаточно успешно. Возможно, в течение всего месяца не будет отключений света, кроме пиковых часов: утром и вечером. Но потом, когда начнется отопительный сезон, потребление, вероятно, возрастет минимум на треть и снова возникнет дефицит.