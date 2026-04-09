Можно было избежать, – Кудрицкий объяснил, почему в Украине снова графики отключений

Регулятор НКРЭКУ снизил цену на электроэнергию, из-за чего газовая генерация и европейский импорт не могут работать безубыточно. Промышленность вынуждена платить в три раза больше за дизель-генераторы, что способствует углублению энергетического кризиса в Украине.

Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий объяснил 24 Каналу, что НКРЭКУ до сих пор остается под влиянием экс-министра Германа Галущенко.

Почему снова ввели очереди отключения света?

Два основных источника электроэнергии – импорт из Европы и газовая генерация – не работают полноценно, потому что регулятор установил слишком низкие максимальные цены на электроэнергию для промышленности и бизнеса.

Производители и импортеры не могут продавать электроэнергию с прибылью из-за высоких затрат на газ, поэтому просто не поставляют ее на рынок, что создает искусственный дефицит электроэнергии.

Проблема не в нехватке ресурсов, а в неправильном регулировании цен. Газовая генерация физически есть, но не работает из-за низких регулируемых цен. Это рукотворная проблема, которой могло бы не быть. Регулярные отключения – это нежелание принимать конкретные решения на рынке электроэнергии,

– сказал Кудрицкий.

С 1 апреля регулятор административно занизил цены на электроэнергию для промышленности и бизнеса, и европейская электроэнергия и газовая генерация стоят 7,50 гривны за кВт-ч. Однако промышленность вынуждена переходить на дизель-генераторы по 20 гривен за кВт-ч. По словам эксперта, дефицит, созданный неправильным регулированием, вредит всем: и производителям, и потребителям.

Почему до сих пор не перезагрузили НКРЭКУ?

НКРЭКУ не изменились со времен миндичгейта. Руководство комиссии состоит из экс-подчиненных бывшего министра энергетики Глущенко, которые были делегированы туда под его влиянием. Некоторые члены комиссии фигурируют на пленках Миндича как люди, которые получали незаконные выплаты от преступной организации, но комиссия так и не была перезагружена,

– объяснил Кудрицкий.

По словам эксперта, народные депутаты инициировали законопроект о перезагрузке НКРЭКУ через конкурс, но он не рассматривается в приоритетном порядке из-за позиции президента на его Офиса.

"Эти люди не способны самостоятельно принимать решения – они привыкли согласовывать все с правительством и президентом. Они политически заангажированы, а не независимые, поэтому из-за их бездействия и неправильно установлении цены весь энергетический рынок парализован отключениями. Это ручное управление", – отметил Кудрицкий.

Обратите внимание! Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сказал, что оккупанты всячески пытаются навредить украинской энергетике. Поэтому уже сейчас стоит начать подготовку к следующей зиме, чтобы быть менее зависимым от решений государства. Он советует покупать более энергоэффективную технику, утеплять помещения и купить автономные источники питания.

