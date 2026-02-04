Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться, – Шмыгаль назвал причины

Ситуация в энергетике остается очень сложной. Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

К теме Станет еще хуже: Кремль делает новый шаг

Почему в Украине может ухудшаться ситуация с графиками отключений?

Денис Шмыгаль отметил, что графики отключений могут ухудшаться из-за последнего вражеского удара по энергетике и факт, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным.

Восстановительные работы продолжаются во всех регионах. В Киеве работают более 230 бригад. Также уже привлекли 40 ремонтных бригад "Нафтогаза",

– написал министр.

Глава Минэнерго отметил, что местные власти должны дать людям четкое понимание, в какие сроки будет восстановлено теплоснабжение.

"В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки", – резюмировал Шмыгаль.

Стоит отметить, что Денис Шмыгаль также отмечал, что Россия готовит новые атаки на украинскую энергетику. Они могут произойти уже в ближайшую неделю.

Как Россия терроризирует энергосистему Украины?