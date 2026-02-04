Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться, – Шмыгаль назвал причины
- Денис Шмыгаль сообщил, что графики отключений могут ухудшаться из-за последних ударов по энергетике и дефицит генерации в энергосистеме.
- Восстановительные работы продолжаются во всех регионах, в частности в Киеве работают более 230 бригад, а также привлечено 40 ремонтных бригад "Нафтогаза".
Ситуация в энергетике остается очень сложной. Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Почему в Украине может ухудшаться ситуация с графиками отключений?
Денис Шмыгаль отметил, что графики отключений могут ухудшаться из-за последнего вражеского удара по энергетике и факт, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным.
Восстановительные работы продолжаются во всех регионах. В Киеве работают более 230 бригад. Также уже привлекли 40 ремонтных бригад "Нафтогаза",
– написал министр.
Глава Минэнерго отметил, что местные власти должны дать людям четкое понимание, в какие сроки будет восстановлено теплоснабжение.
"В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки", – резюмировал Шмыгаль.
Стоит отметить, что Денис Шмыгаль также отмечал, что Россия готовит новые атаки на украинскую энергетику. Они могут произойти уже в ближайшую неделю.
Как Россия терроризирует энергосистему Украины?
В ночь на 4 февраля россияне снова нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Отключения электроэнергии были зафиксированы в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.
Россия также целенаправленно атакует украинские шахты, чтобы нарушить энергоснабжение страны. В ДТЭК напомнили, что 1 февраля россияне ударили по автобусу с шахтерами, тогда погибли 12 человек, а еще 16 – получили ранения.
Кроме того, враг бьет по украинским ТЭЦ. Так, в Киеве существенные повреждения после массированного обстрела Россией 3 февраля получила Дарницкая ТЭЦ.