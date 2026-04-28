По меньшей мере 7 громад без света: на Сумщине произошло масштабное отключение электроэнергии

На Сумщине зафиксированы масштабные отключения электроэнергии в результате российских атак и сильного ветра. Без света остались более 10 тысяч потребителей в нескольких громадах области.

Без света остались 7 общин в области. Об этом говорится в сообщении Сумыоблэнерго.

Что известно о масштабном отключении света на Сумщине?

В Сумской области зафиксировано масштабное обесточивание потребителей из-за последствий вооруженной агрессии России и неблагоприятных погодных условий. Больше всего пострадала северная часть региона, где отключения произошли в результате атаки российских войск.

Кроме того, из-за сильных порывов ветра повреждены электросети в ряде общин, в частности в Середино-Будской, Белопольской, Конотопской, Роменской, Краснопольской, Кролевецкой и Ямпольской.

По состоянию на утро без электроснабжения остаются более 10 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии и ликвидацией последствий повреждений.

Напомним, в результате непогоды в Украине, 27 апреля из-за сильных порывов ветра и грозы обесточены более 700 населенных пунктов в 19 областях. Также в результате атак местами нет света в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях. Больше всего разрушений шквальный ветер нанес в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях.

Обратите внимание! Эксперт по энергетике Юрий Корольчук рассказал 24 Каналу, что масштабные отключения света летом 2026 года маловероятны даже в случае аномальной жары. Однако если Россия возобновит массированные обстрелы энергоинфраструктуры, ситуация может ухудшиться.

Что известно о недавних российских обстрелах?

В ночь на 28 апреля Россия осуществила массированную атаку по территории Украины, запустив 123 ударных беспилотника. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить большинство из них – по предварительным данным, было сбито или подавлено 95 дронов, однако избежать попаданий полностью не удалось.

В частности, в результате атаки дронами-камикадзе типа "Шахед" был нанесен удар по городу Конотоп. Там повреждена больница, жилые и административные здания, а также трамвайная сеть, из-за чего движение электротранспорта пришлось ограничить.

Также под ударом оказалась Никопольщина, где ранения получил мужчина – его госпитализировали в состоянии средней тяжести. В результате обстрелов повреждены частные дома и хозяйственная постройка. У Кривом Роге из-за атаки возник пожар, зафиксировано разрушение инфраструктуры, повреждения жилых домов и грузового транспорта.

Известно, что российскому удару также подверглось Запорожье. В результате вражеской атаки пострадали 2 человека. Ранения получили 40-летний и 45-летний мужчины. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, а врачи уже оказывают им медицинскую помощь.