Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук. Синоптики отмечают, что уже вскоре температура в Украине может достичь +37.

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Отключение света в Украине

Действительно, ожидаем роста потребления, понимаем, что погода будет достаточно жаркой практически по всей территории Украины. Это без сомнений приведет к тому, что потребление возрастет, как бытовыми потребителями, так и бизнесом. На сегодня ограничений не предвидится, но со следующей недели будем действовать по ситуации,

– сказала Гринчук.

Как указывает чиновница, если энергетикам не удастся самостоятельно и с помощью импорта покрыть дефицит электроэнергии, то тогда придется вводить графики отключения. В Минэнерго просят бытовых потребителей стараться экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы – утром и в вечерние часы.

В то же время в ДТЭК ранее рассказывали, что Украина может обойтись без отключений света до середины октября при условии отсутствия российских обстрелов энергетики и аномальной жары.