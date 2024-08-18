Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Синоптики зазначають, що вже невдовзі температура в Україні може сягнути +37.

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Відключення світла в Україні

Дійсно, очікуємо зростання споживання, розуміємо, що погода буде досить спекотною практично по всій території України. Це без сумнівів призведе до того, що споживання зросте, як побутовими споживачами, так і бізнесом. На сьогодні обмежень не передбачається, але з наступного тижня будемо діяти за ситуацією,

– сказала Гринчук.

Як вказує посадовиця, якщо енергетикам не вдасться самотужки і за допомогою імпорту покрити дефіцит електроенергії, то тоді доведеться запроваджувати графіки відключення. У Міненерго просять побутових споживачів намагатися економно використовувати електроенергію, особливо в пікові години – вранці та у вечірні години.

Водночас у ДТЕК раніше розповідали, що Україна може обійтися без відключень світла до середини жовтня за умови відсутності російських обстрілів енергетики та аномальної спеки.