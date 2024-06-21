Чтобы не было массовых отключений света: экс-министр энергетики сказал, что может помочь

Из-за сложной ситуации в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты в Украине продолжают действовать отключения электроэнергии. Объем ограничений Укрэнерго увеличил, объяснив это последствиями 7 ракетных ударов России с начала 2024 года по украинским электростанциям.

В течение суток импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы имеет общий объем 27 573 мегаватт в час, экспорта пока нет и не предвидится. Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал 24 Каналу, что в Украине и до войны не было большого экспорта.

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Сейчас в условиях военного положения Украина импортирует очень большие объемы электроэнергии, что позволяет балансировать систему.

Думаю, эта ситуация будет продолжаться не только этот год, но и следующий и не один, пока Украина не восстановит и не построит новые генерирующие мощности,

– озвучил Плачков.

Вопрос номер 1 – деоккупация ЗАЭС

По мнению бывшего министра топлива и энергетики, сейчас крайне важной задачей для Украины является деоккупация Запорожской атомной электростанции. Со слов Плачкова, именно это позволит решить вопрос балансировки энергосистемы.

"Это даст нам 6 тысяч мегаватт, которые мы можем ввести в эксплуатацию, это значительно улучшит ситуацию и не будет таких массовых отключений света. ЗАЭС должна быть под контролем Украины, то есть на атомной электростанции должен работать украинский лицензированный персонал. Это позволит безопасно эксплуатировать объект", – объяснил Плачков.

Состояние энергосистемы Украины 21 июня

В связи с очередным ракетным ударом по энергетической инфраструктуре в ночь на 20 июня в Украине продолжат применять графики отключений света в течение суток 21 июня. А именно: с 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00. Объем ограничений согласно распоряжению Укрэнерго увеличен. Из-за погодных условий на утро обесточены 53 населенных пункта в Донецкой, Сумской и Черниговской областях. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам есть обесточивание в Днепропетровской области.