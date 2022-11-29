Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Без электроэнергии останутся жители 6 громад.

Обратите внимание Отключение света в Украине: в каких областях не будет электричества 29 ноября

Где на Хмельнитчине не будет света

По словам Гамалия, 29 ноября по техническим причинам ориентировочно в 10:20 – 10:30 будет отключена одна из магистральных электроподстанций на территории области. В результате этого в течение 2 – 3 часов будет полностью отсутствовать электроснабжение:

в Славутской,

Староконстантиновской,

Красиловский,

Старосинявской,

частично в Шепетовской,

Полонской громадах.

В Хмельницкой области не действуют графики отключений света

29 ноября в Хмельнитчине введен график аварийных отключений. График почасовых отключений пока не действует. Потребителей призывают правильно использовать электроэнергию.

Что происходит со светом в Украине

Денис Шмигаль сообщал, что после атак России почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что зимой, возможно, придется вывезти часть населения из столицы.

Впрочем, заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко надеется, что в Украине не будет блэкаута.

В ДТЭК заявили, что блэкаут в Украине теоретически возможен. Он может произойти в результате значительного разрушения генераторов и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного конца страны в другой.

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