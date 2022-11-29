Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Без электроэнергии останутся жители 6 громад.
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Где на Хмельнитчине не будет света
По словам Гамалия, 29 ноября по техническим причинам ориентировочно в 10:20 – 10:30 будет отключена одна из магистральных электроподстанций на территории области. В результате этого в течение 2 – 3 часов будет полностью отсутствовать электроснабжение:
- в Славутской,
- Староконстантиновской,
- Красиловский,
- Старосинявской,
- частично в Шепетовской,
- Полонской громадах.
В Хмельницкой области не действуют графики отключений света
29 ноября в Хмельнитчине введен график аварийных отключений. График почасовых отключений пока не действует. Потребителей призывают правильно использовать электроэнергию.
Что происходит со светом в Украине
- Денис Шмигаль сообщал, что после атак России почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что зимой, возможно, придется вывезти часть населения из столицы.
- Впрочем, заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко надеется, что в Украине не будет блэкаута.
- В ДТЭК заявили, что блэкаут в Украине теоретически возможен. Он может произойти в результате значительного разрушения генераторов и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного конца страны в другой.
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