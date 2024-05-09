В определенные часы есть дефицит: какая ситуация в украинской энергосистеме

После массированного обстрела россиянами украинской энергетики 8 мая были повреждены объекты генерации электроэнергии. В Украине уже ощущается нехватка электроэнергии в системе, и даже импорт из-за рубежа не покрывает этого дефицита. Впрочем, хоть ситуация и является сложной, но контролируемой.

Об этом 24 Каналу сказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, отметив, что основная проблема сейчас – в недостатке маневровой мощности. Если в течение дня генерация электрической энергии примерно соответствует объемам потребления, то в пиковые часы – утром и вечером – электрической энергии не хватает.

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Импорта недостаточно

Если в утренние часы можно покрыть недостаток путем импорта, то с 19 до 23 часов электрической энергии, которая генерируется в Украине, недостаточно для обеспечения всех объемов потребления.

Импорта электроэнергии не хватает не только из-за ограниченных объемов, но и из-за того, что неэффективно передавать электрическую энергию на большом расстоянии от западной границы в, например, восточные или южные области,

– отметил Геннадий Рябцев.

Именно поэтому сейчас звучат призывы от Укрэнерго, операторов системы распределения Облэнерго, генерирующих компаний и Министерства энергетики о необходимости рационально использовать электрическую энергию именно вечером.

Если эти призывы услышат не только бытовые потребители, но и промышленность, и субъекты хозяйствования, которые будут уменьшать уровень освещения и рационально использовать электрическую энергию при производстве вечером, тогда можно будет избежать ограничений,

– подчеркнул эксперт по энергетическим вопросам.

Но если этого не будет, Укрэнерго предупреждает о возможных аварийных отключениях сначала промышленности, а затем, если это не позволит сбалансировать энергию, отключения коснутся бытовых потребителей.

Гарантий нет

По словам Геннадия Рябцева, сейчас существует недостаток энергии в вечерние часы, но нельзя сказать, что нынешняя атака существенно изменила что-то в балансе или имела критические последствия.

ДТЭК сообщала о, по меньшей мере, 160 – 170 атаках (за все время войны – 24 Канал), то есть именно столько было попаданий или повреждений. 8 мая три электростанции снова оказались под ударами.

Никто не гарантирует, что это не повторится. Скорее, наоборот, профильные эксперты предупреждают, что такие удары по энергетической инфраструктуре будут продолжаться в течение всего лета, следующего отопительного сезона и вообще в течение всей войны,

– подчеркнул Рябцев.

Массированная атака по энергетике Украины 8 мая: что известно