Сегодня, 20 ноября, во всех регионах применяются стабилизационные плановые отключения электроэнергии. Подробнее рассказывает 24 канал .

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Аварийные отключения пока не прогнозируют

В Укрэнерго отметили, что по всей территории нашего государства с 8 до 24 часов применяют плановые отключения света. Дополнительных аварийных пока не прогнозируют.

В компании рассказали, что 19 ноября удалось несколько смягчить ограничение потребления. Также подчеркнули, что специалисты продолжают работать, чтобы вернуть украинцам свет.

Это сложно, порой дольше, чем мы ожидали, но мы находим решения, заживляем и держим баланс в энергосистеме. На то мы и украинские энергетики, чтобы создавать и нести свет, а не разрушать и загонять в темноту, как это делают "энергетики" России совместно с их военными,

– подчеркнули в Укрэнерго.

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Отключение света в Киеве

20 ноября в столице продолжаются стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками можно здесь . Заметим, что об экстренных отключениях можно узнавать также через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

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Графики отключения света в Прикарпатье

Главу Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук обнародовала графики отключения света в регионе. В частности:

С 08:00 до 10:00 электроснабжение будет отсутствовать для потребителей 1 очереди Богородчанской, Галицкой, Городенковской, Долинской СЭЭМ.

С 10:00 до 12:00 – для потребителей 1 очереди Калушской, Коломыйских, Косовской СЕЭМ

С 12:00 до 14:00 – для потребителей 1 очереди Лысецкой, Надворнянской, Рогатинской, Снятинской, Тлумацкой, Яремчанской СЭЭМ.

С 14:00 до 15:00 – для потребителей 2 очереди Долинской, Ивано-Франковской, Коломыйских, Косовской СЕЭМ

С 15:00 до 16:00 – для потребителей 2 очереди Долинской, Ивано-Франковской, Коломыйской, Косовской, Лысецкой, Надворнянской, Рогатинской СЭЭМ.

С 16:00 до 18:00 – для потребителей 3 очереди Богородчанской, Верховинской, Галицкой, Городенковской, Долинской, Ивано-Франковской, Калушской, Коломыйских, Косовской, Рожнятовской СЕЭМ.

С 18:00 по 20:00 – для потребителей 2 очереди Яремчанской, Снятинской, Рожнятовской СЕЭМ, а также 1,2,3 Богородчанской, Верховинской, Галицкой, Долинской, Ивано-Франковской, Калушской, Коломыйской, Лысецкой, Надворнянской, Рожнятской , Рогатинской, Снятинской СЭЭМ.

С 20:00 до 21:00 – для потребителей 2 очереди Долинской, Ивано-Франковской, Коломыйской, Косовской СЕЭМ.

С 21:00 до 22:00 – для потребителей 2 очереди Долинской, Коломыйских, Косовской СЭЭМ.

С 22:00 до 24:00 – для потребителей 3 очереди Снятинской, Тлумацкой, Яремчанской СЭЭМ.

Отключение электроэнергии в Сумах

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в Сумах будут применены почасовые графики отключений света. В частности, все абоненты поделены на 4 очереди. Выключать электроэнергию по графику 2 через 6 часов.

На вечер 19 ноября в области отключения света пока не планировали. Однако все зависит от стабильности энергосистемы Украины. Ознакомиться с графиком можно по этой ссылке.

Отключение электроэнергии в Одессе

В Одессе удалось стабилизировать ситуацию 19 ноября. Город вернулся к отключению света по графику. Найти его можно по ссылке на сайте ДТЭК Одесские электросети. Чтобы узнать, когда дома могут отключить электроснабжение, нужно указать название улицы и номер дома.

Энергетики отмечают, что возможна погрешность во времени на 30 – 40 минут. Это необходимо для переподключения электроснабжения между группами.

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Где найти графики отключения света в областях Украины.

Вот список крупнейших украинских городов и обслуживающих их компаний:



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