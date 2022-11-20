Сьогодні, 20 листопада, у всіх регіонах застосовують стабілізаційні планові відключення електроенергії. Детальніше розповідає 24 канал.

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Аварійні відключення поки не прогнозують

В Укренерго зазначили, що по всій території нашої держави з 8 і до 24 години застосовують планові відключення світла. Додаткових аварійних – поки не прогнозують.

У компанії розповіли, що 19 листопада вдалося дещо пом'якшити обмеження споживання. Також наголосили, що фахівці продовжують працювати, аби повернути українцям світло.

Це складно, часом довше, ніж ми очікували, але ми знаходимо рішення, заживляємо та тримаємо баланс в енергосистемі. На те ми й українські енергетики, щоб створювати і нести світло, а не руйнувати та заганяти у темінь, як це роблять "енергетики" Росії спільно з їхніми військовими,

– підкреслили в Укренерго.

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Відключення світла у Києві

20 листопада у столиці тривають стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками можна тут. Зауважимо, що про екстрені відключення можна дізнаватися також через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.

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Графіки вимкнення світла на Прикарпатті

Очільника Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук оприлюднила графіки вимкнення світла в регіоні. Зокрема:

З 08:00 до 10:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів 1 черги Богородчанської, Галицької, Городенківської, Долинської СЕЕМ.

З 10:00 до 12:00 – для споживачів 1 черги Калуської, Коломийських, Косівської СЕЕМ

З 12:00 до 14:00 – для споживачів 1 черги Лисецької, Надвірнянської, Рогатинської, Снятинської, Тлумацької, Яремчанської СЕЕМ.

З 14:00 до 15:00 – для споживачів 2 черги Долинської, Івано-Франківської, Коломийських, Косівської СЕЕМ

З 15:00 до 16:00 – для споживачів 2 черги Долинської, Івано-Франківської, Коломийських, Косівської, Лисецької, Надвірнянської, Рогатинської СЕЕМ.

З 16:00 по 18:00 – для споживачів 3 черги Богородчанської, Верховинської, Галицької, Городенківської, Долинської, Івано-Франківської, Калуської, Коломийських, Косівської, Рожнятівської СЕЕМ.

З 18:00 по 20:00 – для споживачів 2 черги Яремчанської, Снятинської, Рожнятівської СЕЕМ, а також 1,2,3 Богородчанської, Верховинської, Галицької, Долинської, Івано-Франківської, Калуської, Коломийської, Лисецької, Надвірнянської, Рожнятівської, Тлумацької, Рогатинської, Снятинської СЕЕМ.

З 20:00 до 21:00 – для споживачів 2 черги Долинської, Івано-Франківської, Коломийських, Косівської СЕЕМ.

З 21:00 до 22:00 – для споживачів 2 черги Долинської, Коломийських, Косівської СЕЕМ.

З 22:00 до 24:00 – для споживачів 3 черги Снятинської, Тлумацької, Яремчанської СЕЕМ.

Відключення електроенергії у Сумах

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що у Сумах будуть застосовані погодинні графіки вимкнень світла. Зокрема, всі абоненти поділені на 4 черги. Вимикатимуть електроенергію за графіком 2 через 6 годин.

Станом на вечір 19 листопада в області відключення світла поки не планували. Однак, все залежить від стабільності енергосистеми України. Ознайомитися з графіком можна за цим посиланням.

Відключення електроенергії в Одесі

В Одесі вдалося стабілізувати ситуацію 19 листопада. Місто повернулося до відключення світла за графіком. Знайти його можна за посиланням на сайті ДТЕК Одеські електромережі. Аби дізнатися, коли вдома можуть вимкнути електропостачання, треба вказати назву вулиці та номер будинку.

Енергетики наголошують, що можлива похибка в часі на 30 – 40 хвилин. Це потрібно для перепідключення електропостачання між групами.

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