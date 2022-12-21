Об этом 24 каналу рассказал эксперт по энергетике Центра Разумкова Максим Белявский. По его словам, нужно понимать, что ситуация с отсутствием электроснабжения будет продолжаться не всегда.

Читайте также Наконец-то решили: Грузия все же отправляет в Украину 25 мощных генераторов

Ведь украинские энергетики активно работают над восстановлением энергосистемы.

Сейчас несколько тысяч наших коллег находятся в полях и вахтовым методом, без отрыва от объектов работают над восстановлением электроснабжения. У нас уже есть значительные результаты. Уже сейчас есть положительные сдвиги в процессе аварийно-восстановительных работ,

– подчеркнул Белявский.

Он добавил, что в некоторых местах возобновить электроснабжение удается даже быстрее, чем ожидалось.

Максим Белявский рассказал о ситуации со светом в Украине: смотрите видео

В Украине продолжатся плановые и аварийные отключения света

В то же время дефицит в энергосистеме Украины будет сохраняться и дальше. Следовательно, в Украине продолжатся плановые отключения электроэнергии. Если лимиты на уровне областей не будут выдерживаться, то будут вводиться аварийные отключения.

Если регион не идет навстречу энергетикам, то оператор системы передачи на самом высоком уровне будет применять отключение всего региона. Ведь нужно сохранить баланс энергосистемы,

– сказал эксперт по энергетике Центра Разумкова.

Белявский объяснил, что балансом считаются такие показатели, когда количество производимой электрической энергии равно цифрам ее потребления.

Энергетики активно работают над восстановлением энергосистемы

Эксперт по энергетике отметил, что сейчас уже прошло 23% календарной зимы.

"Держимся и работаем над тем, чтобы быть максимально автономными. А энергетики свою работу знают и делают", – сказал Белявский.

Он добавил, что отдельные бригады энергетиков находятся на полях почти месяц и все это время не видят свои семьи. Белявский призвал украинцев не сводить на нет старания специалистов и экономить электроэнергию.



Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

Отключение света в Украине: коротко