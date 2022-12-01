В сети появились фотографии, как преподаватели читают лекции на заправке и в отделении "Новой почты".

Несколько полезных советов: как учиться и готовиться к НМТ школьникам, если долго нет света

На одной из опубликованных фотографий видно, что преподавательница читает лекцию в отделении "Новой почты". Вероятно, такая ситуация сложилась из-за регулярных отключений света, возникших после российских обстрелов.



Преподаватель на "Новой почте" / Фото с твиттера "Госпожа ворона"

На другом фото – мужчина проводит дистанционный урок по математике на заправке во время отключения света. Он разместился прямо на столике с подставками для сахара и трубочками.



Украинский преподаватель проводит урок на АЗС / Фото Максима Перепелицы

Как на это реагируют в соцсетях

Такие фото вдохновляют украинцев. Вот что они пишут в комментариях:

"Непонятно, как россияне собираются победить нас. Когда я смотрю на такие фото – это и вдохновляет, и умиляет. Планы россиян провалятся".

"Ибо учителя несут свет знаний сквозь временную морось, которая надвинулась на Украину. Тупо титаны. Все, и ученики, и учителя".

"Когда мои студенты 1 курс сдавали тесты в 2 – 3 ночи (как только появлялся свет или интернет), я всем говорила, что просто хочется обнять".

Какая ситуация с украинской энергетикой

После многочисленных ракетных ударов россиян, украинская энергетика сильно пострадала. Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в каждый дом. На вечер 30 ноября без света оставались 6 миллионов абонентов в большинстве областей Украины и в Киеве.

Накануне вечером Владимир Зеленский сообщил, что ситуация остается очень сложной именно в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях. По словам Зеленского, энергетики и коммунальщики и все наши службы делают все, чтобы стабилизировать систему и дать украинцам как можно больше света на более долгое время.

Премьер Денис Шмигаль 29 ноября заявил, что дефицит электроэнергии в Украине составляет 30%. 70% – покрывает производство электроэнергии.

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