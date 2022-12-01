У мережі з'явилися світлини, як викладачі читають лекції на заправці та у відділенні "Нової пошти".

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На одній з оприлюднених світлин видно, що викладачка читає лекцію у відділенні "Нової пошти". Ймовірно, така ситуація склалася через регулярні відключення світла, що виникли після російських обстрілів.



Викладачка на "Новій пошті" / Фото з твітеру "Пані ворона"

На іншому фото – чоловік проводить дистанційний урок з математики на заправці під час відключення світла. Він розмістився просто на столику з підставками для цукру та соломинками.



Український викладач проводить урок на АЗС / Фото Максима Перепелиці

Як на це реагують у соцмережах

Такі фото надихають українців. Ось, що вони пишуть у коментарях:

"Незрозуміло, як росіяни збираються нас перемогти. Коли я дивлюсь на такі фото – це і надихає, і розчулює. Плани росіян проваляться".

"Бо вчителі несуть світло знань крізь тимчасову мряку, яка насунулась на Україну. Тупо титани. Всі, і учні, і вчителі".

"Коли мої студенти 1 курс складали тести о 2 – 3 ночі (як тільки з'являлось світло чи інтернет), я всім казала, що просто хочеться обійняти".

Яка ситуація з українською енергетикою

Після численних ракетних ударів росіян українська енергетика сильно постраждала. Наші фахівці роблять все можливе, аби якомога швидше відновити електропостачання в кожну оселю. Станом на вечір 30 листопада без світла залишалися 6 мільйонів абонентів у більшості областей України та у Києві.

Напередодні ввечері Володимир Зеленський повідомив, що ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях. За словами Зеленського, енергетики та комунальники і всі наші служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати українцям якомога більше світла на довший час.

Прем'єр Денис Шмигаль 29 листопада заявив, що дефіцит електроенергії в Україні становить 30%. Натомість 70% – покриває виробництво електроенергії.

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