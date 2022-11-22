Как пояснил Шмигаль во время выступления перед правительством, пора расставить все точки над "i" по некоторым важным вопросам.

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Шмигаль поспешил заверить, что Украина не продает электроэнергию в Европейский Союз с 11 октября, когда началась массированная атака на нашу энергосистему. То есть, то, что наши электростанции сейчас производят – они производят для Украины и украинцев.

Почему отключения происходят неравномерно

Украинский премьер отметил, что есть много вопросов о том, почему одни города отключают чаще других.

Давайте не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Если упрощенно и коротко, то между станцией, производящей электроэнергию, и нашими домами как конечным потребителем есть подстанции и сети, которые транспортируют электроэнергию. Российские террористы бьют именно по этим объектам,

– отметил Шмигаль.

Поэтому невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы. Поэтому ограничения совершаются по стране неравномерно.

Нужна ли эвакуация

По словам премьера, у нас есть государственная компания Укрэнерго, которая постоянно рассказывает необходимую четкую информацию, есть Министерство энергетики.

"Есть ответственные представители областных военных администраций. Президент, правительство также постоянно информируют о положении дел. Поэтому прошу руководствоваться только официальной информацией", – призвал Денис Шмигаль.

Он также поблагодарил наших энергетиков за самоотверженность и профессионализм, который позволяет удержать систему в таких экстремальных условиях. Сейчас над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает:

70 ремонтных бригад,

свыше 1000 квалифицированных специалистов.

Ситуация остается сложной, но контролируемой. Во всех регионах продолжают применяться плановые отключения потребителей. Пытаемся их снизить по времени, но начались морозы, и мы видим, что потребление электричества растет. Поэтому, к сожалению, в отдельных ситуациях возможны аварийные отключения,

– подытожил Шмигаль.

Он добавил, что критически важной остается экономия электроэнергии. Это обезопасит украинцев от внеплановых отключений.

В Украине почти не осталось невредимых ТЭС и ГЭС

Российские атаки нанесли колоссальные повреждения украинской энергосистеме. Из-за массированных атак россиян в Украине почти не осталось невредимых ТЭС и ГЭС. Об этом заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Кудрицкий заявил, что отключения в основном связаны с дефицитом генерирующих мощностей, то есть нехваткой производства электроэнергии.

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