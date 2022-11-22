Як пояснив Шмигаль під час виступу перед урядом, настав час розставити всі крапки над "і" щодо деяких важливих питань.
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Шмигаль поспішив запевнити, що Україна не продає електроенергію в Європейський Союз із 11 жовтня, коли почалася масована атака на нашу енергосистему. Тобто те, що наші електростанції зараз виробляють – вони виробляють для України та українців.
Чому відключення відбуваються нерівномірно
Український прем'єр зазначив, що є багато питань про те, чому одні міста відключають частіше за інші.
Давайте не шукати чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. Якщо спрощено й коротко, то між станцією, яка виробляє електроенергію, та нашими домівками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію. Російські терористи б'ють саме по цих об'єктах,
– зазначив Шмигаль.
Через це інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони. Тому обмеження відбуваються по країні нерівномірно.
Чи потрібна евакуація
За словами прем'єра, у нас є державна компанія Укренерго, яка постійно комунікує необхідну чітку інформацію, є Міністерство енергетики.
"Є відповідальні представники обласних військових адміністрацій. Президент, уряд також постійно інформують про стан справ. Тому прошу керуватися лише офіційною інформацією", – закликав Денис Шмигаль.
Він також подякував нашим енергетикам за самовідданість та професіоналізм, який дозволяє утримати систему в таких екстремальних умовах. Зараз над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює:
- 70 ремонтних бригад,
- понад 1000 кваліфікованих фахівців.
Ситуація залишається складною, але контрольованою. В усіх регіонах продовжують застосовуватися планові відключення споживачів. Намагаємося їх зменшити в часі, але почалися морози, і ми бачимо, що споживання електрики зростає. Тому, на жаль, в окремих ситуаціях можливі аварійні відключення,
– підсумував Шмигаль.
Він додав, що критично важливою залишається економія електроенергії. Це убезпечить українців від позапланових відключень.
В Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС
Російські атаки завдали колосальних пошкоджень українській енергосистемі. Через масовані атаки росіян в Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС. Про це заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.
Кудрицький заявив, що відключення в основному пов'язані з дефіцитом генеруючих потужностей, тобто нестачею виробництва електроенергії.
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