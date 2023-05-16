В Укрэнерго поблагодарили силы ПВО за защиту нашего неба. В сообщении говорится, что в ночь на 16 мая украинские защитники смогли сбить все российские ракеты, передает 24 Канал.
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Какая ситуация с электроэнергией
Оператор отмечает, что последняя массовая ракетная атака государства-террориста не нанесла новых повреждений энергетической структуре Украины. Впрочем, в прифронтовых регионах ситуация сложнее.
В понедельник захватчики повредили одну из магистральных линий. Находящиеся на прифронтовых территориях сети Облэнерго также находятся под регулярными обстрелами россиян. Восстановительные ремонтные работы уже проводятся.
Что украинцам нужно знать и как действовать
Укрэнерго призывает украинцев помочь энергосистеме. Потребителей просят экономить свет в период с 19:00 до 22:00. Гражданам советуют включать несколько электроприборов ночью или днем, а не вечером.
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- Наше государство готовится к новому осенне-зимнему сезону, который может быть достаточно трудным. Из-за этого в стране возможны веерные отключения этим летом. Эксперт Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом поделился своим прогнозом.
- Фарид Сафаров предупредил о повышении коммунальных тарифов. Заместитель министра энергетики назвал причину, по которой украинцам в ближайшем будущем придется больше платить за свет.
- В то же время, еще одно неутешительное предупреждение сделал председатель правления НЭК "Укрэнерго". Еще Владимир Кудрицкий рассказал, как Украина сможет справиться с ожидаемым дефицитом электроэнергии.