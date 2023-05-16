В Укренерго подякували силам ППО за захист нашого неба. У повідомленні зазначається, що в ніч на 16 травня українські захисники змогли збити всі російські ракети, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з електроенергією

Оператор зазначає, що остання масова ракетна атака держави-терориста не завдала нових пошкоджень енергетичній структурі України. Втім у прифронтових регіонах ситуація є складнішою.

У понеділок загарбники пошкодили одну з магістральних ліній. Розташовані на прифронтових територіях мережі Обленерго також знаходяться під регулярними обстрілами росіян. Відновлювальні ремонтні роботи вже тривають.

Що українцям треба знати та як діяти

Укренерго закликає українців допомогти енергосистемі. Споживачів просять заощаджувати світло у період з 19.00 до 22.00. Громадянам радять вмикати декілька електроприладів вночі чи вдень, а не ввечері.

Зверніть увагу! Економне споживання електроенергії потрібне через зниження доступного обсягу потужності та резервів у системі. Зараз спеціалісти усувають наслідки ракетних обстрілів, які Росія проводила восени та взимку. Через це деякі блоки енергостанцій зупинили свою роботу. На АЕС теж зараз проводяться ремонтні роботи. Електроенергія в нашу державу зараз також не імпортується. Усе це змушує оператора активувати резерви та просити споживачів ощадливо використовувати світло.

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