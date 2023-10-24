Украинцев пугают "многочасовыми отключениями света от завтра": грозит ли стране блэкаут

В сети распространяются фейки, что в Украине будут вводить "многочасовые отключения света", а случиться это должно уже "с завтрашнего дня". В компании "Укрэнерго" опровергли такие нарративы, заявив, что в настоящее время генерации электроэнергии в нашей стране достаточно.

В то же время представители компании подчеркнули, что графики отключений света, опубликованные в сети, это превентивный план по вероятным обстрелам энергетической инфраструктуры оккупантами.

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Зачем составили графики отключения света по областям

В "Укрэнерго" отметили, что энергосистема – сложный технологический организм, которым управляет не один человек. Поэтому все аварийные отключения составлялись для того, чтобы области применяли их по дефициту энергопотребления.

"Укрэнерго" видит потребление области в мегаваттах, если есть дефицит электроэнергии – доводит до области лимит потребления. Фактически диспетчер Укрэнерго устанавливает для области объем потребления, которой облэнерго не должно превышать. Это и есть наша команда,

– говорится в сообщении компании.

Однако там заявил, что какую улицу или какой-нибудь дом отключит облэнерго, или в каком порядке применит график, "Укрэнерго" не знает и не может на это повлиять. Главная задача компании – сохранить целостность и баланс объединенной энергосистемы, а все остальные вопросы уже решает облэнерго.

В то же время, там подчеркнули, что диспетчер "Укрэнерго" может применить специальные графики отключения света, если команда компании не выполняется и область значительно превышает доступный для нее лимит энергопотребления.

"Тогда диспетчер Укрэнерго во избежание более серьезных последствий вынужден применить специальный график аварийных отключений. Но при этом он также не видит, какие дома или квартиры отключены от электроснабжения", - сказали в компании.

В "Укрэнерго" также добавили, что массированные ракетно-дроновые атаки россиян направлены на то, что лишить украинскую энергосистему управляемости, в частности, чтобы диспетчеры не могли ни отключить, ни включить электроэнергию. Однако в компании заверили, что готовы к попыткам страны-агрессорки повторить попытку погрузить Украину в блэкаут, как и зимой 2022-2023 года.

Нужно ли ждать тотальных блэкаутов

В "Укрэнерго" отметили, что на вопросе отключений света и блэкаутов в Украине играют недобродетели и авторы телеграм-каналов. Ведь никто не знает расписания российских ракетных или дроновых атак.

Подчеркиваем еще раз – сейчас у украинской энергосистемы достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности всех потребителей. Если не будет обстрелов – "Укрэнерго" сейчас не видит предпосылок для дефицита и отключений,

– подчеркнули в компании.

Там призвали граждан не вестись на заглавия и утверждения, что кто-то точно знает точный план врага. Это ведь все попытки как расшатать украинское общество, так и "заработать тридцать серебряников" на мероприятиях на тот или иной телеграм-канал.

В заключение там призывали доверять только официальным источникам информации и подписаться на их страницы в социальных сетях.

Что сказали об отключении света в Минэнерго