Отключения света зимой возможны даже при отсутствии новых обстрелов

Даже при отсутствии новых обстрелов зимой в Украине возможны отключения света. Возможны ощутимые проблемы с генерацией.

Об этом заявил исполнительный директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. По его словам, потребление электроэнергии даже летом растет, а на пике зимой оно будет еще больше.

Обратите внимание Эта зима будет сложнее, чем прошлая, – энергетики

Возможны ли отключения света зимой

Как рассказал Харченко, сейчас ведутся расчеты и моделируются разные сценарии. Какой из них реализуется – прогнозировать сложно.

Потребление даже летом растет, а на пике зимой оно будет еще больше,

– отметил он.

Эксперт считает, что если Запорожская АЭС в системе не будет, то у нас будут достаточно ощутимые проблемы с генерацией.

"Размер этого дефицита, как мне лично усматривается, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не затянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения", – подчеркнул Харченко.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук считает, что в осенне-зимний период потребление электроэнергии будет расти. Таким образом Украина будет потреблять больше и может возникнуть значительно больший дефицит, который не получится покрыть импортом.

Каков это будет объем? Покажет ситуация, потому что будет сильно влиять температура воздуха. К примеру, каждые –5 градусов в Киеве – это плюс 100 МВт потребления. Чем будет холоднее, тем больше будет дефицит. Когда импорта не хватит, систему придется балансировать отключениями,

– подчеркнул Сахарук.

Эта зима будет сложнее

Специалисты считают, что эта зима тоже может быть нелегкой. Ключевой риск – обстрелы инфраструктуры. Ведь у оккупантов до сих пор остается возможность нанесения ударов.

Так, вероятность новых атак на энергетику крайне велика, и тогда аварийные ситуации и отключения неизбежны.