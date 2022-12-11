Глава Черновицкой ОВА заявил, что НЭК "Укрэнерго" получил лимиты потребления электрической энергии для области. "Черновцыоблэнерго" возвращается к применению графиков почасовых отключений электрической энергии.

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Где найти график отключения света

Ознакомиться со стабилизационным графиком почасовых отключений на территории области можно на сайте "Черновцыоблэнерго".

Запаранюк также отмечает, что электроснабжение может отсутствовать в связи с проведением ремонтных работ, при возникновении аварийных ситуаций.

Всех потребителей электроэнергии области распределили на 18 групп / Фото "Черновцыоблэнерго"

Отключение света в Украине: что известно