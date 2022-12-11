Глава Черновицкой ОВА заявил, что НЭК "Укрэнерго" получил лимиты потребления электрической энергии для области. "Черновцыоблэнерго" возвращается к применению графиков почасовых отключений электрической энергии.
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Где найти график отключения света
Ознакомиться со стабилизационным графиком почасовых отключений на территории области можно на сайте "Черновцыоблэнерго".
Запаранюк также отмечает, что электроснабжение может отсутствовать в связи с проведением ремонтных работ, при возникновении аварийных ситуаций.
Всех потребителей электроэнергии области распределили на 18 групп / Фото "Черновцыоблэнерго"
Отключение света в Украине: что известно
- Зеленский сообщил, что с аварийными и стабилизационными отключениями сталкиваются больше всего жители Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областей и Киева.
- В Одессе и области продолжают делать все возможное для того, чтобы возобновить электроснабжение. Но стоит понимать, что пока ни о каких графиках отключения речь не идет.
- В ночь на 10 декабря россияне дронами атаковали энергетический объект в Одессе. В результате полностью без света остался областной центр. Подавали электроэнергию только к объектам критической инфраструктуры.
- О ситуации с отключением света в областях нашей страны читайте в материале.