Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Россияне нанесли ракетные удары по энергообъектам в разных районах области.

Обратите внимание России еще хватит ракет для нескольких таких массированных ударов, – Зеленский

Какая ситуация на Днепропетровщине

Николай Лукашук сообщил, что в результате повреждений энергообъектов на территории области блекаут. Однако граждане должны быть готовы к тому, что отключения могут быть длительными.

Ситуация с электроснабжением в регионе остается тяжелой, россияне нанесли нашей энергосистеме значительные повреждения. У нас снова блекаут. Пожалуйста, будьте готовы к тому, что отключения будут продолжительными. Российские террористы никогда не достигнут своей цели. Они будут получать по зубам, попадать в плен, умирать на поле боя. И никогда не сломают Украину,

– подчеркнул Лукашук.

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, по состоянию на 16:00 в области хватало электроэнергии только на минимальное питание критической инфраструктуры – больниц, котельных, канализационно-насосных станций и водопроводов. Прогнозов по возобновлению электроснабжения в жилые дома пока не делают, ведь ситуация остается сложной.

Однако энергетики работают для того, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию в регионе.

Какая ситуация в Днепре

Мер Днепра Борис Филатов отметил, что в регионе критически низкий уровень электроснабжения, из-за чего обесточены и большинство коммунальных объектов тепло- и водоснабжения.

С 21:00 16 декабря в городе начинают постепенную подачу электроэнергий в крупнейшие насосно-фильтрующие станции. Если все пройдет успешно, то около 9:00 17 декабря жители низовой части правого берега и левобережной части города получат воду. В то же время предприятия, которые поставляют воду жителям верховой части правого берега ждут завершения ремонтных работ, там вода будет не раньше 15:00 17 декабря.

Большинство котельных города также ожидают восстановления электро- и водоснабжения.

Массированная ракетная атака: последствия на Днепропетровщине

Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру области. Силы ПВО сбили 10 ракет, однако, к сожалению, попадание все же есть. В частности, из-за обесточивания в Криворожском, Синельниковском и Павлоградском районах под землей оказались около 3 тысяч шахтеров. К вечеру всем удалось вернуть на поверхность.

Еще одна вражеская ракета попала в жилой дом в Кривом Роге. Среди погибших – 64-летняя женщина и молодые супруги. Ребенка погибшей пары сейчас ищут под завалами. Еще 13 человек получили ранения. В частности, и четверо детей. Все несовершеннолетние находятся в больнице. Семилетняя девочка в тяжелом состоянии.