Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Росіяни завдали ракетних ударів по енергооб'єктах у різних районах області.

Зверніть увагу Росії ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів, – Зеленський

Яка ситуація на Дніпропетровщині

Микола Лукашук повідомив, що унаслідок ушкоджень енергооб'єктів на території області блекаут. Однак громадяни мають бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими.

Ситуація з електропостачанням в регіоні залишається важкою, росіяни завдали нашій енергосистемі значних пошкоджень. В нас знову блекаут. Будь ласка, будьте готові до того, що відключення будуть тривалими. Російські терористи ніколи не досягнуть своєї мети. Вони отримуватимуть по зубах, потраплятимуть в полон, вмиратимуть на полі бою. І ніколи не зламають Україну,

– наголосив Лукашук.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, станом на 16:00 в області вистачало електроенергії тільки на мінімальне заживлення критичної інфраструктури – лікарень, котелень, каналізаційно-насосних станцій та водогонів. Прогнозів щодо відновлення електропостачання у житлові будинки поки не роблять, адже ситуація залишається складною.

Однак енергетики працюють для того, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію в регіоні.

Яка ситуація в Дніпрі

Мер Дніпра Борис Філатов відзначив, що в регіоні критично низький рівень електропостачання, через що знеструмлені й більшість комунальних об’єктів тепло- та водопостачання.

З 21:00 16 грудня у місті починають поступову подачу електроенергій до найбільших насосно-фільтрувальних станцій. Якщо все пройде успішно, то вже близько 9:00 17 грудня мешканці низової частини правого берега та лівобережної частини міста отримають воду. Водночас підприємства, що постачають воду мешканцям верхової частини правого берега чекають на завершення ремонтних робіт, то ж там вода буде не раніше 15:00 17 грудня.

Більшість котелень міста також очікують відновлення електро- та водопостачання.

Масована ракетна атака: наслідки на Дніпропетровщині

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру області. Сили ППО збили 10 ракет, однак, на жаль, влучання все ж є. Зокрема через знеструмлення у Криворізькому, Синельниківському та Павлоградському районах під землею опинилися близько 3 тисяч шахтарів. До вечора всіх вдалося повернути на поверхню.

Ще одна ворожа ракета влучила у житловий будинок в Кривому Розі. Серед загиблих – 64-річна жінка та молоде подружжя. Дитину загиблої пари зараз шукають під завалами. Ще 13 людей зазнали поранень. Зокрема, і четверо дітей. Усі неповнолітні перебувають у лікарні. Семирічна дівчинка у важкому стані.