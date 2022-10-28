Однако, чтобы жители города не думали, когда снова наступит темнота, Харьковоблэнерго опубликовал четкий график отключений. Он должен немного уменьшить дискомфорт для жителей Харькова, и позволить им эффективнее планировать свой день.

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Город поделили на части

В этом графике Харьков разделили на 12 очередей отключения света. А чтобы люди долго не сидели в темноте, определили максимальную продолжительность отсутствия света. Так, ограничение электроснабжения будет продолжаться до 3 часов.

Электроэнергию будут выключать в следующем порядке:

1 очередь с 07:00 до 10:00

2 очередь с 08:00 до 11:00

3 очередь с 09:00 до 12:00

4 очередь с 10:00 до 13:00

5 очередь с 11:00 до 14:00

6 очередь с 12:00 до 15:00

7 очередь с 13:00 до 16:00

8 очередь с 14:00 до 17:00

9 очередь с 15:00 до 18:00

10 очередь с 16:00 до 19:00

11 очередь с 17:00 до 20:00

12 очередь с 18:00 до 21:00

Как долго будет действовать график отключения света

Предполагается, что отключения света по этому графику начнутся с 31 октября, а продлятся они неделю, до 6 ноября. Информацию о продлении такого графика харьковчанам нужно будет отслеживать на официальных каналах или на сайте АО "Харьковоблэнерго".

С понедельника будут введены графики почасовых отключений по Харькову и области. 12 очередей – по три часа. График будет опубликован на сайте "Харьковоблэнерго". Этот график на неделю, на следующей неделе, скорее всего, будет меняться. Будет какая-то ротация, чтобы те, кто отключался в утренние часы, будут в дневное время, те, кто вечером – будут днем. Ротация будет происходить между этими очередями по отключению,

– рассказал начальник управления информационной политики "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.

С подробным и актуальным графиком отключения света "Харьковоблэнерго" можно ознакомиться по ссылке.

Обратите внимание! По словам Владимира Скичко, этот график не будет применяться к метрополитену, городскому электротранспорту, предприятиям критической инфраструктуры, промышленным предприятиям. А также эти графики не будут применяться к деоккупированным территориям.

Свет в Харькове: последние новости

Выключение света в городе происходит не первый день. В частности, и сегодня, 28 октября, в Харьковской области частично ограничено электроснабжение семи общин. Свет отключен, чтобы не допустить перегрузки в сети.

Ранее из-за падения напряжения в городе временно перестал работать электротранспорт, в том числе и метро.

Городские власти понимают опасности, угрожающие Харькову из-за России зимой. Поэтому в Харькове обустраивают пункты обогрева. В некоторых из них можно будет даже переночевать.

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