Точная причина технических неполадок неизвестна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм Херсонской городской военной администрации.

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Что известно об отключении света в Херсоне

В Центральном районе Херсона аварийно выключают свет.

Специалисты работают над установлением причины и ее устранением,

– сообщили в Херсонской городской военной администрации.

Напомним, корреспонденты CNN посетили Херсон и показали, как россияне охотятся на его жителей. Жители Херсона вынуждены рисковать своей жизнью каждый раз, когда выходят на улицу. По словам журналистки, больше всего людей пугает жужжание беспилотников.

"На многих зданиях видны шрамы лет конфликта – выбитые и забитые досками окна, куски обломков, разбросанные от снарядов, попавших в бетон", – описывает корреспондентка

19 марта в городе погиб 25-летний херсонский волонтер Александр Ивахненко. Он попал под вражеский обстрел, когда помогал чинить окна после предыдущей атаки.