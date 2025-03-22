Точна причина технічних негараздів невідома. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм Херсонської міської військової адміністрації.

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Що відомо про відключення світла у Херсоні

У Центральному районі Херсона аварійно вимикають світло.

Фахівці працюють над встановленням причини та її усуненням,

– повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, кореспонденти CNN відвідали Херсон і показали, як росіяни полюють на його жителів. Мешканці Херсона змушені ризикувати своїм життям щоразу, коли виходять на вулицю. За словами журналістки, найбільше людей лякає дзижчання безпілотників.

"На багатьох будівлях видно шрами років конфлікту – вибиті й забиті дошками вікна, шматки уламків, розкидані від снарядів, що влучили в бетон", – описує кореспондентка

19 березня у місті загинув 25-річний херсонський волонтер Олександр Івахненко. Він потрапив під ворожий обстріл, коли допомагав лагодити вікна після попередньої атаки.