Часть киевлян без электроснабжения: где нет света и что советуют жителям

В Киеве после массированного обстрела электроснабжение восстановили для 648 тысяч домов. В течение суток, 10 января, энергетики запитали еще около 60 тысяч домов.

Энергетики продолжают работать круглосуточно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Где в Киеве нет света?

Сейчас продолжаются работы по ликвидации локальных аварий, возникших из-за перегрузки сетей и сильных морозов.

На Левом берегу столицы, а также в части Печерского и Голосеевского районов до сих пор применяют экстренные отключения. На остальной части Правого берега действует график плановых отключений.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что работа энергетиков не прекращается, но случаются аварии.

Весь день вчера и ночь энергетики работали над подключением. За ночь почти всех удалось заживить, хотя бы на раз. Утром произошел сильный, назовем это перегруз, и снова было массовое отключение,

– написал он в фейсбуке.

Коваленко посоветовал киевлянам, у которых электроснабжение до сих пор не восстановлено, оставлять заявки на сайте сетей для индивидуального подключения.

Энергетики работают над тем, чтобы максимально быстро восстановить свет во всех домах.

