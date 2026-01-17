Почему в одних домах отключений меньше, чем в других: в ДТЭК объяснили ситуацию со светом в Киеве
- В Киеве происходят экстренные отключения света из-за массированных атак на энергосистему и сильных морозов.
- Неравномерность подачи света в разных районах зависит от степени повреждений генерации и сетей.
В Киеве еще не было настолько сложной ситуации со светом. Уже больше недели город живет в режиме экстренных отключений, то есть без графиков.
Это самое долгое за все время полномасштабного вторжения, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Что говорят в ДТЭК о ситуации со светом?
В ДТЭК отмечают, что причиной длительных отключений являются постоянные массированные атаки по энергосистеме и сильные морозы. Уже больше недели температура в Киеве держится ниже -10 градусов. Кроме этого, во время последнего обстрела оккупанты существенно повредили тепловую инфраструктуру из-за чего возникли проблемы.
Вследствие этих двух факторов люди активнее используют обогреватели, что увеличивает потребление и нагрузку на электросети. Однако сейчас энергетики делают все возможное, чтобы соблюдать режим около трех часов со светом и примерно 10 без.
Но ситуация по городу неравномерная, и в одних домах свет может подаваться четыре часа, и отсутствовать восемь часов, а в других – два-три часа со светом и примерно одиннадцать без. Все зависит от степени повреждений генерации и сетей,
– говорят там.
А также добавляют, что сейчас все усилия энергетиков направлены на одно – как можно быстрее вернуться к предполагаемым графикам.
Какова ситуация в Киеве и области?
В Минэнерго утром 17 января рассказали о текущей ситуации со светом. Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторы системы распределения применяют сетевые ограничения. Вернуться к прогнозируемым почасовым отключениям обещают сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Непогода тоже сказывается – на Киевщине из-за нее обесточены 20 населенных пунктов. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий.
Кроме этого, в Бучанском районе 56 тысяч семей остались без света после российской атаки 17 января. Энергетики сразу запитали объекты критической инфраструктуры.