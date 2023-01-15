Для стабилизации энергосистемы: в каких областях ввели экстренные отключения света

В воскресенье, 15 января, в некоторых регионах Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Речь идет об Одесской, Днепропетровской области и городе Киеве.

Такие ограничения были введены для стабилизации энергосистемы Украины. Напомним, что накануне Россия обстреляла энергетические объекты нашего государства.

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Энергетики призывают минимизировать использование света

Украинцы просят помочь энергетикам стабилизировать ситуацию в энергосистеме Украины. Ремонтные бригады уже начали ликвидацию повреждений там, где это разрешили военные. Помочь им может каждый, у кого сейчас есть свет.

Однако электроэнергию необходимо использовать экономно, ведь только так можно удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки.

Не включайте электроемкие приборы одновременно, пользуйтесь ими только при необходимости и максимально минимизируйте потребление электричества с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала

Россия снова обстреляла Украину: коротко