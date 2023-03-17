Киев и область до сих пор приходят в себя от массированной ракетной атаки 9 марта. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Интересно Россияне продолжают наносить удары по энергосистеме Украины: вернутся ли массовые отключения

Где будут выключать свет

В ДТЭК сообщили, что стабилизационные отключения света применены для абонентов Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы.

Кроме того, стабилизационные отключения также были введены для жителей частей Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области.

Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов. Поэтому по распоряжению "Укрэнерго" были применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайтах,

– отметили в ДТЭК.

Найти актуальную информацию по отключениям в Киеве и Киевской области вы можете по ссылкам.

Удары по энергетике

С 10 октября в течение осени и зимы Россия била ракетами по энергообъектам, из-за чего в Украине пришлось вводить плановые и аварийные отключения света на время восстановления энергосети. Террор оккупантов заключался в ожидании, что украинцы замерзнут зимой. Однако вражеский замысел провалился.

9 марта россияне снова решили атаковать энергообъекты Украины, однако негативных последствий в большинстве случаев удалось избежать из-за превентивных отключений света – на фоне угрозы атаки в ряде регионов сразу выключили свет, чтобы потенциальный удар нанес меньше вреда энергетике.