Київ та область досі оговтуються від масованої ракетної атаки 9 березня. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Цікаво Росіяни продовжують завдавати ударів по енергосистемі України: чи повернуться масові відключення

Де вимикатимуть світло

У ДТЕК повідомили, що стабілізаційні відключення світла застосовані для абонентів Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці.

Крім того, стабілізаційні відключення також ввели для мешканців частин Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області.

Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Тому за командою "Укренерго" були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайтах,

– зазначили в ДТЕК.

Знайти актуальну інформацію по відключеннях у Києві та Київській області ви можете знайти за посиланнями.

Удари по енергетиці

З 10 жовтня, протягом осені та зими Росія била ракетами по енергооб'єкти, через що в Україні довелося вводити планові та аварійні відключення світла на час відновлення енергомережі. Терор окупантів полягав ц сподіваннях на те, що українці замерзнуть взимку. Однак ворожий задум провалився.

9 березня росіяни знову вирішили атакувати енергооб'єкти України, однак негативних наслідків у більшості випадків вдалося уникнути через превентивні відключення світла – на тлі загрози атаки у низці регіонів одразу вимкнули світло, аби потенційний удар завдав менше шкоди енергетиці.