Кличко предупредил о "самой тяжелой зиме"
Мэр столицы Виталий Кличко предупредил, что Киеву предстоит самая тяжелая зима со времен Второй Мировой войны. Он призвал горожан готовиться к "худшему сценарию" отключения электроэнергии во время низких температур.
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Если дело пойдет по худшему сценарию, возможно, "придется эвакуировать часть города", хотя власти не хотят, чтобы до этого дошло,
– подчеркнул Кличко.
Он считает, что Путину все равно не получится достичь своего – заставить украинцев бояться и бежать, ведь украинцы "станут только злее, решительнее".
После этих слов Кличко призвал Германию оказать Украине гуманитарную помощь: генераторы, теплую одежду и другие необходимые вещи в дополнение к вооружениям для обороны.
Будет ли полный блэкаут
- В Укрэнерго подчеркнули, что спрогнозировать вероятность полного блэкаута невозможно. Все зависит от того, какими будут новые массированные ракетные атаки, как сработает ПВО, куда попадут, какое состояние энергосистемы будет до этого.
- Однако энергетики должны готовиться к разным сценариям, поэтому такой тоже не исключают. Добавляют, что это не конец света. Блэкаут означает полное или существенное погашение энергосистемы, после которого начинается возобновление ее работы.
- В Офисе Президента предупредили, что в случае блэкаута никуда уезжать не нужно. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко надеется, что полного блэкаута вообще не будет. Однако период, который может длиться несколько дней, следует переждать.
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