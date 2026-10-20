В квартире Кличко никогда не выключают свет: в ДТЭК назвали причину

В Киеве в последние недели действуют графики отключения электроэнергии. Однако они не распространяются на дом, в котором проживает Виталий Кличко. В доме мэра всегда есть свет.

В компании "ДТЭК Киевские электросети" в ответ на запрос "Следства.Инфо" объяснили, почему в квартире Кличко никогда не выключают электричество.

Почему графики отключений не действуют для квартиры Кличко?

Дом на улице Богдана Хмельницкого, 30/10 в Киеве, где расположена квартира мэра Виталия Кличко, подключен к объекту критической инфраструктуры. Поэтому на него не распространяются графики отключений света.

В компании отметили, что дом подключен к электросети по общей схеме с объектом критической инфраструктуры и еще десятью жилыми домами. Перечень таких объектов ДТЭК получает от Киевской городской военной администрации.

Из-за особенностей подключения жилые дома не могут отключаться отдельно от основного объекта.

Отметим, что дом, в котором проживает мэр, был построен в 1901 году. Из его окон видны Оперный театр и Владимирский собор, а до Крещатика можно дойти за несколько минут.

В 2013 году Виталий Кличко рассказывал журналистам, что решил приобрести здесь квартиру после победы в бою 1999 года, когда завоевал чемпионский титул по версии WBO.

Тогда он показал свою шестикомнатную квартиру общей площадью 225 квадратных метров.

Напомним, что в Киеве состоялся митинг за отставку Виталия Кличко. Активисты обвиняют мэра в недостаточной подготовке столицы к зиме. Среди других жалоб – состояние укрытий и транспорта, коррупция и уничтожение исторической застройки и зеленых зон.