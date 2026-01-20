Россия осуществляет геноцид: в МВД объяснили, почему ситуация в Киеве самая тяжелая
- В Киеве ситуация является самой тяжелой из-за российских ударов по критической инфраструктуре, что лишает миллионы людей базовых условий жизни зимой.
- В столице работают более 1300 пунктов несокрушимости, торговые центры, заведения питания, АЗС и 90 палаток обогрева для оказания помощи жителям.
Операторы Службы 112 получили почти 15 тысяч обращений из Киевской области и столицы. Специалисты принимают заявки о проблемах с поставками тепла, электроэнергии, воды или газа в дома людей на фоне российских обстрелов.
Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Какая ситуация в Киеве сейчас?
Клименко объяснил, что тысячи специалистов сейчас привлечены к восстановлению. Спасатели проводят аварийные работы на объектах, которые были под российской атакой 20 января.
Самая тяжелая ситуация сейчас в Киеве. российские удары по критической инфраструктуре при таком морозе – это геноцидное намерение, целенаправленное лишение миллионов людей базовых условий жизни зимой. Россия намеренно бьет, чтобы страдали гражданские люди,
– отметил глава МВД.
Сейчас в столице более 1300 пунктов несокрушимости предоставляют людям места для обогрева, зарядки гаджетов и доступа к Интернету. Также как пункты несокрушимости действуют торговые центры, заведения питания, АЗС, в том числе и во время комендантского часа (кроме развлекательных заведений).
В Киеве работают пункты несокрушимости / Фото ГСЧС Киева
Дополнительно ГСЧС развернули более 90 палаток обогрева, которые принимают граждан. Там работают и психологи – поддержка сейчас нужна каждому. 30 подразделений полиции в столице также работают как пункты обогрева.
Полицейские и спасатели привлечены также к проверке реагирования на обращения людей на номер 112. "К сожалению, не на все запросы можно отреагировать в кратчайшие сроки – соответствующие службы делают все возможное, чтобы восстановить поставки", – объяснил Клименко.
Когда смогут обновить отопление в многоэтажках Киева?
Более 5 тысяч многоэтажек в Киеве остались без теплоснабжения из-за российской массированной атаки, большинство из которых пострадали от последствий обстрела критической инфраструктуры 9 января.
Эксперт Андрей Закревский в комментарии 24 Канала высказал мнение о том, что сейчас речь не идет о критической ситуации в городе, а время восстановления отопления в пострадавших домах будет подобно предыдущему случаю.
Кроме того, в разговоре с экспертом Юрием Корольчуком 24 Канал получил подобный прогноз относительно времени, необходимого на возвращение теплоснабжения в многоэтажки Киева. "Восстановление будет и оно возможно, но я думаю, проходить оно будет, условно говоря, на каких-то 30% легче, потому что температура улучшится, погода. Но, с другой стороны, минимум неделю времени", – говорит он.