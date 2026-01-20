Россия осуществляет геноцид: в МВД объяснили, почему ситуация в Киеве самая тяжелая

Операторы Службы 112 получили почти 15 тысяч обращений из Киевской области и столицы. Специалисты принимают заявки о проблемах с поставками тепла, электроэнергии, воды или газа в дома людей на фоне российских обстрелов.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Какая ситуация в Киеве сейчас?

Клименко объяснил, что тысячи специалистов сейчас привлечены к восстановлению. Спасатели проводят аварийные работы на объектах, которые были под российской атакой 20 января.

Самая тяжелая ситуация сейчас в Киеве. российские удары по критической инфраструктуре при таком морозе – это геноцидное намерение, целенаправленное лишение миллионов людей базовых условий жизни зимой. Россия намеренно бьет, чтобы страдали гражданские люди,

– отметил глава МВД.

Сейчас в столице более 1300 пунктов несокрушимости предоставляют людям места для обогрева, зарядки гаджетов и доступа к Интернету. Также как пункты несокрушимости действуют торговые центры, заведения питания, АЗС, в том числе и во время комендантского часа (кроме развлекательных заведений).

В Киеве работают пункты несокрушимости / Фото ГСЧС Киева

Дополнительно ГСЧС развернули более 90 палаток обогрева, которые принимают граждан. Там работают и психологи – поддержка сейчас нужна каждому. 30 подразделений полиции в столице также работают как пункты обогрева.

Полицейские и спасатели привлечены также к проверке реагирования на обращения людей на номер 112. "К сожалению, не на все запросы можно отреагировать в кратчайшие сроки – соответствующие службы делают все возможное, чтобы восстановить поставки", – объяснил Клименко.

Когда смогут обновить отопление в многоэтажках Киева?