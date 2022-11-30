В Киеве, как и в других областях, продолжаются экстренные отключения света. Теперь их время сократится. Правда, есть и неприятные новости – теперь будут выключать свет и в тех домах, которые подключены к объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

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В Киеве время экстренных отключений сокращается

Так, киевляне остаются без света меньше, чем на 7 часов в сутки, а раньше – на 9 часов.

Время, которое киевляне проводят без света, сокращается. В понедельник киевляне в среднем отключались на 9 часов, а вчера – менее 7 часов в сутки. Сегодня и сами ограничения были меньше – 545 МВт. В течение дня отключалось 953 тысяч клиентов, на 5 000 меньше, чем вчера,

– заявил он.

В то же время, Коваленко добавил, что пока они все равно в режиме экстренных отключений. Стабилизационные графики бездействуют, но на них ориентируются и приближаются.

Кроме того, по его словам, в любом населенном пункте есть объекты критической инфраструктуры, которые важно заживить как можно скорее. Их подключают самыми первыми и они не участвуют в экстренных отключениях.

Вместе с ними к линиям могут быть подключены обычные жилые дома. Если их можно переключить на другую выключаемую линию – то энергетики их переключают. Это небыстрый процесс, но с хорошим прогрессом: раньше на столицу таких домов было 2 000, сейчас – 745. Но есть дома, которые нельзя переключить на другую линию, чтобы выключать вместе со всем городом.

Заметьте: в ДТЭК сообщили, что 1 декабря в Киеве будут применяться экстренные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики не будут действовать.

В Укрэнерго анонсировали переход на плановые отключения света

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшается каждый день. В настоящее время энергетики пытаются увеличить объем генерации. Так, министр анонсировал переход на плановые отключения света.

Полностью восстановить энергосистему этой зимой невозможно

У украинцев все чаще возникает вопрос: "удастся ли восстановить объекты энергетической инфраструктуры этой зимой". Глава Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус заявил, что из-за постоянных обстрелов российских оккупантов восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры в течение этой зимы невозможно, несмотря на поддержку западных партнеров.

Герус добавил, что Украина ремонтирует объекты собственными силами, а дефицит электроэнергии компенсирует поочередными отключениями.

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