У Києві, як і в інших областях, тривають екстрені відключення світла. Відтепер їх час скоротиться. Щоправда, є і неприємні новини – тепер вимикатимуть світло й у тих будинках, що є під'єднаними до об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

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У Києві час екстрених відключень скорочується

Так, кияни залишаються без світла менше, ніж на 7 годин на добу, а раніше – на 9 годин.

Час, який кияни проводять без світла, скорочується. У понеділок кияни у середньому відключалися на 9 годин, а вчора – менше ніж на 7 годин на добу. Сьогодні і самі обмеження були меншими – 545 МВт. Протягом дня відключалося 953 тисячі клієнтів, на 5 000 менше, ніж учора,

– заявив він.

Водночас Коваленко додав, що поки вони все одно в режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки не діють, але на них орієнтуються і наближаються.

Крім того, за його словами, у будь-якому населеному пункті є об'єкти критичної інфраструктури, які важливо заживити якомога швидше. Їх підключають найпершими й вони не беруть участь в екстрених відключеннях.

Разом з ними до ліній можуть бути підключені звичайні житлові будинки. Якщо їх можна перемикнути на іншу лінію, яка вимикається – то енергетики їх перемикають. Це нешвидкий процес, однак з хорошим прогресом: раніше на столицю таких будинків було 2 000, зараз – 745. Але є будинки, які не можна перемикнути на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом.

Зауважте: в ДТЕК повідомили, що 1 грудня в Києві застосовуватимуться екстрені відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки не будуть діяти.

В Укренерго анонсували перехід на планові відключення світла

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація в енергосистемі України покращується щодня. Наразі енергетики намагаються збільшити обсяг генерації. Так, міністр анонсував перехід на планові відключення світла.

Повністю відновити енергосистему цієї зими неможливо

В українців дедалі частіше виникає запитання: "чи вдасться відновити об'єкти енергетичної інфраструктури цієї зими". Голова Комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус заявив, що через постійні обстріли російських окупантів відновити всі пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури протягом цієї зими неможливо, попри підтримку західних партнерів.

Герус додав, що Україна наразі ремонтує об'єкти власними силами, а дефіцит електроенергії компенсує почерговими відключеннями.

Варте уваги – Захід надає кошти Укренерго на терміновий ремонт енергооб'єктів: дивіться відео