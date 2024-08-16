На следующей неделе в Украине могут снова начать выключать свет: в Минэнерго назвали причину
Сейчас в Украине не действуют графики отключений света, однако это снова может стать актуальным. В Минэнерго назвали причину.
Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук рассказала, что в Украине растет количество потребления электроэнергии. Поэтому могут вернуться к графикам отключений света.
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Нужно экономно пользоваться электроэнергией
На следующей неделе могут снова применять графики отключений электроэнергии из-за жаркой погоды. Вследствие этого растет количество потребления электроэнергии.
То, что мы будем наблюдать на следующей неделе, может привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений,
– сказала заместитель министра энергетики.
Энергетики призывают экономно пользоваться электроэнергией. Говорится о том, чтобы не включать мощные электроприборы в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки, не пользоваться кондиционерами без необходимости.