Часть населенных пунктов Молдовы осталась без света: что стало причиной
- В части населенных пунктов Молдовы, включая Кишинев, зафиксировали масштабное отключение электроэнергии.
- Это произошло из-за неблагоприятных метеоусловий и проблем в украинской энергосистеме.
В части населенных пунктов Молдовы 31 января зафиксировали масштабное отключение электроэнергии. Без света остались Кишинев и его пригород.
В столице страны остановилось движение троллейбусов. Об этом сообщает издание NewsMaker.md.
Какая ситуация в Молдове?
Без света осталась столица страны и ее пригород – Ставчены, Дурлешты, Ватра, а также Тараклия, Кагул и Новые Анены. В Кишиневе из-за блэкаута также остановилось движение троллейбусов. Также из-за массового отключения электроэнергии в Молдове перестали работать светофоры. Это серьезно осложнило дорожное движение и повысило риск аварий. На наиболее загруженные перекрестки уже направили патрульных, во избежание опасных ситуаций.
В Национальном центре управления кризисными ситуациями отметили, что отключение связано с неблагоприятными метеоусловиями. В то же время в Министерстве энергетики Молдовы заявили, что причиной сбоя стали серьезные проблемы в украинской энергосистеме.
По сообщениям ведомства, из-за падения напряжения на высоковольтной линии Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС произошла аварийная остановка электроэнергетической системы.
Энергетики уже начали работы для восстановления энергоснабжения. В большинстве городов уже начало появляться напряжение.
Что происходит в энергосистеме Украины?
В субботу, 31 января, в Украине во многих регионах ввели аварийные отключения света. В энергосистеме зафиксирована сложная ситуация.
Графики почасовых отключений, которые применили с начала суток не действуют. У Харькове и Киеве остановилось метро, в части регионов Украины исчезло водоснабжение.
Энергетики начали работу для стабилизации энергосистемы. Однако, как отмечают специалисты, восстановительные работы могут длиться определенное время, поэтому энергоснабжение может быть восстановлено не сразу.