Часть Николаевской области перевели на аварийные отключения света

По всей территории Украины действуют почасовые графики отключений света. В то же время часть Николаевской области 15 июля перевели на аварийное отключение света.

Вечером 15 июля в Николаевской области частично ввели аварийные графики отключения света. По состоянию на 16:10 аварийно была отключена часть Ингульского района.

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Также были изменения в графиках

В то же время в Николаевоблэнерго настаивают, что ситуация в энергосистеме остается контролируемой.

Кроме этого, произошли изменения в графиках почасовых отключений. Населенные пункты Мешково-Погорелово, Святониколаевка, Грейговое, Красное, Степное, Водокачка, Садовое, Новоселовка, Заселение, Первомайское – вместо 1 очереди в графике на некоторое время вы перенесены в 5 очередь.

В связи с изменением схемы нормального режима на время ремонта энергетического оборудования перезаживили потребителей по резервной схеме, но данная линия питания относится к другой очереди ГПВ,

– говорится в сообщении.

Когда восстановительные работы завершат и очереди изменят обратно, об этом сообщат дополнительно.