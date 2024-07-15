Ввечері 15 липня у Миколаївській області частково ввели аварійні графіки відключення світла. Станом на 16:10 аварійно було вимкнено частину Інгульського району.
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Також були зміни у графіках
Водночас у Миколаївобленерго наполягають, що ситуація в енергосистемі залишається контрольованою.
Крім цього, відбулись зміни у графіках погодинних відключень. Населені пункти Мішково-Погорілове, Святомиколаївка, Грейгове, Червоне, Степове, Водокачка, Садове, Новоселівка, Засілля, Первомайське – замість 1 черги в графіку на деякий час ви перенесені у 5 чергу.
У зв’язку зі зміною схеми нормального режиму на час ремонту енергетичного обладнання перезаживили споживачів за резервною схемою, але дана лінія живлення належить до іншої черги ГПВ,
– мовиться у повідомленні.
Коли відновлювальні роботи завершать і черги змінять назад, про це повідомлять додатково.