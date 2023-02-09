В Одессе отключение по 10 – 12 часов: власти анонсировали хорошие новости до конца недели

В Одесской области ситуация с подачей электроэнергии самая сложная. Однако для жителей региона есть обнадеживающие прогнозы.

Ждать "хороших новостей" посоветовал спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук в прямом эфире. Кроме того, глава ОВА Максим Марченко заявил, что местная ДТЭК должна анонсировать почасовые графики не позже, чем сегодня вечером.

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Ситуация все еще очень сложная, над проблемой круглосуточно работают

Сергей Братчук объяснил, что сейчас у жителей области электроснабжения может не быть по 10 – 12 часов, и это большая проблема. Отключений по расписанию сейчас тоже нет, ведь в Одесской области постоянно действуют экстренные и аварийные отключения.

Однако аварийные бригады работают круглые сутки. Поэтому, по словам спикера, до конца этой недели одесситам стоит ожидать "хороших новостей" по поводу поставки света.

Поверьте мне, что те решения, которые принимаются на уровне Кабинета министров и областной военной администрации, дают определенные надежды на лучшее и ситуация все равно потихоньку начинает выравниваться.

– отметил Братчук.

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Хорошие новости не заставили себя ждать: в области будет больше света и график отключений

Утром 9 февраля глава Одесской ОВА Максим Марченко поделился успехами ликвидации последствий масштабной аварии, произошедшей в Одесской области. По его словам, ситуация несколько улучшилась.

О каких успехах говорится:

Удалось предоставить дополнительный объем электроэнергии на Одесский район и город Одессу;

сейчас идет тестирование графиков, которые ДТЭК должен анонсировать не позднее, чем сегодня вечером;

Укрэнерго увеличит лимиты для области;

благодаря подключению генераторов к объектам критической инфраструктуры и другим мерам удалось улучшить ситуацию с электроэнергией в районе и городе.

Хочу поблагодарить всех кто работал и продолжает работать над решением этой проблемы, а также одесситам, за вашу выдержку,

– написал Марченко.

Следует заметить, что ситуация все еще шаткая, поэтому для ее стабилизации требуется время. Только за предыдущую ночь в Одесском районе произошло более ста локальных аварий – специалисты уже работают над их устранением.