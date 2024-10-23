Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго". При этом ограничения обещают отменить при первой же возможности.

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"Из-за проблем в сетях оператора системы распределения (облэнерго) сегодня в 8:30 были введены аварийные отключения электроэнергии в Полтавской области", – сообщили в "Укрэнерго".

Как только завершатся аварийно-восстановительные работы – свет для жителей Полтавщины восстановят.

Справочно. Утром 23 октября, в 08:30, в Полтавской области ввели аварийные отключения света. Отмечалось, что согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", в регионе применены графики аварийных отключений в объеме 30 МВт.

Ситуация со светом в Украине

23 октября не планируют вводить графики отключений света. В то же время украинцев призвали быть экономными, поскольку сейчас энергосистема продолжает восстанавливаться после массированных атак врага.