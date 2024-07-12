Кроме того, сейчас в Украине царит аномальная жара, что также повышает потребление электроэнергии. Поэтому отключений света кое-где происходит больше.

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Что будет со светом в Украине 13 июля

В ДТЭК рассказали, что 13 июля по указанию Укрэнерго графики отключений будут применяться в течение всех суток.

Укрэнерго несколько уменьшил ограничения, света будет немного больше. Но отключения в светло-серой зоне все еще возможны,

– сообщили в ДТЭК.

Да, в Киеве, а также Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений с 00:00 до 06:00 и с 19:00 до конца суток.

В случае изменений, будем оперативно вас информировать на нашем телеграм-канале,

– отметили в компании.

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К слову, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация в украинской энергетике начнет постепенно улучшаться. В частности, по всей стране может уменьшиться жара, а также будут включены дополнительные генерационные мощности в энергосистеме.