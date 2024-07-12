Окрім того, зараз в Україні панує аномальна спека, що також підвищує споживання електроенергії. Тому відключень світла подекуди відбувається більше.
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Що буде зі світлом в Україні 13 липня
У ДТЕК розповіли, що 13 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби.
Укренерго дещо зменшив обмеження, світла буде трохи більше. Але відключення у світло-сірій зоні все ще можливі,
– повідомили у ДТЕК.
Так, у Києві, а також Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 06:00 і з 19:00 до кінця доби.
В разі змін будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі,
– наголосили у компанії.
До слова, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в українській енергетиці почне поступово покращуватися. Зокрема, по всій країні може спасти спека, а також будуть включені додаткові генераційні потужності в енергосистемі.