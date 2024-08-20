Стоит заметить, что в течение этой недели ограничения применяют потому, что потребление возросло из-за жары, пишет 24 Канал.

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Что говорят в Укрэнерго об отключении света на следующей неделе

Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил в эфире "Громадского радио", что в случае отсутствия форс-мажоров – уже на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии.

По словам Кудрицкого, пока будет сохраняться жара, а выглядит так, что она будет не очень длительной – будут определенные дефицитные часы в течение каждых суток, каждого рабочего дня. В частности, основном вечером, когда потребление больше всего. Именно тогда могут применять одну или две очереди отключений.

В конце недели мы ожидаем, что определенное спадание жары, а также введение в работу дополнительных энергоблоков на определенных электростанциях – позволит нам скомпенсировать дефицит. И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений,

– отметил Владимир Кудрицкий.

Стоит заметить, что ранее глава правления Укрэнерго объяснял, что эта неделя для украинской энергосистемы будет достаточно сложной и нас ждет новое испытание жарой.

Владимир Кудрицкий замечал, что экономное потребление будет чрезвычайно важным, чтобы пройти этот период с как можно меньшим дискомфортом для всех потребителей.