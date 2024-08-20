Варто зауважити, що протягом цього тижня обмеження застосовують тому, що споживання зросло через спеку, пише 24 Канал.

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Що кажуть в Укренерго про відключення світла наступного тижня

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив в ефірі "Громадського радіо", що у разі відсутності форс-мажорів – вже наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії.

За словами Кудрицького, поки буде зберігатись спека, а виглядає так, що вона буде не дуже тривалою – будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Зокрема, здебільшого ввечері, коли споживання найбільше. Саме тоді можуть застосовувати одну чи дві черги відключень.

В кінці тижня ми очікуємо, що певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях – дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень,

– зазначив Володимир Кудрицький.

Варто зауважити, що раніше глава правління Укренерго пояснював, що цей тиждень для української енергосистеми буде досить складним і нас чекає нове випробування спекою.

Володимир Кудрицький зауважував, що ощадливе споживання буде надзвичайно важливим, щоб пройти цей період з якомога меншим дискомфортом для всіх споживачів.