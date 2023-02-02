Отключение света в Украине: как определяют лимиты для разных областей

После массированных российских атак по всей Украине продолжаются плановые отключения. В Укрэнерго объяснили, по какому принципу определяют лимиты энергопотребления для разных регионов.

В течение нескольких недель граждане обращались в Укрэнерго с просьбой разъяснить процесс определения лимитов энергопотребления. Компания сделала это публично, чтобы донести как можно больше украинцев детали этого процесса.

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Как определяют лимиты для областей

В Укрэнерго отметили, что после 13 ракетных атак и 15 атак дронами все крупные украинские ТЭС, ТЭЦ и ГЭС получили повреждения. Так что они могут производить меньше электроэнергии.

Напомним, главный принцип существования энергосети: сколько электроэнергии произведено, столько же должно быть в этот момент потреблено. Дисбаланс в несколько процентов приводит к авариям в системе,

– объясняют в Укрэнерго.

Распределение электроэнергии объясняют на примере пирога, когда компания взрослых заказывала 1 пирог, но для того чтобы съесть все и быть сытым, Василий заказывал 40% килограммового пирога, Мария – 20%, Михаил и Татьяна по – 15%, а Андрей – 10%. Однако когда у хозяйки хватает ингредиентов только на полукилограммовый пирог, то компания по тем же процентам получит вдвое меньшие куски пирога.

То есть есть регионы, в которых были больше лимиты энергопотребления из-за большего количества населения и объектов промышленности. Соответственно, меньшие лимиты получали области, в которых плотность населения и количество промышленных объектов меньше. Лимиты, которые могут получить регионы после волн массированных атак, зависят от "пирога" – то есть того, сколько энергии может производить система.

Окончательные лимиты одобряет Министерство энергетики

Каждое облэнерго представляет Укрэнерго общий прогноз потребления по своей области, который должен учитывать миграционные процессы, релокацию предприятий, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления и среднемесячные температуры по региону. Укрэнерго уже рассчитывает удельный вес каждого региона в общем объеме потребления.

Проценты, установленные Укрэнерго, утверждает Министерство энергетики или дает рекомендации по изменениям. К примеру, после проверок в январе обнаружили, что некоторые облэнерго в своих расчетах использовали более низкие показатели температуры, чем есть в этом сезоне, чтобы увеличить свою долю в энергопотреблении. После пересчетов по рекомендации Минэнерго рост энергопотребления вырос не на 30 – 50%, как прогнозировали облэнерго, а на 3%.

Мы понимаем, что длительная жизнь в условиях лимитов изнурительна. Но важно помнить о реальных причинах ограничений – это систематические ракетные и дроновые атаки россиян в течение 4 месяцев и нанесенные ими разрушения. Энергетики устраняют их 24/7 и именно поэтому наша энергосистема, несмотря на повреждения, остается объединенной,

– отметили в Укрэнерго.



Распределение энергопотребления на примере пирога / Инфографика Укрэнерго