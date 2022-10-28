"Ничего не yasno": соцсети взорвались мемами из-за графиков отключений света

Ситуация с энергообеспечением в Украине на 28 октября остается экстренной. В то же время украинцы не отчаиваются, а генерируют мемы.

Украинцы точно знают, что беда боится шуток. Поэтому за последние месяцы количество мемов в соцсетях – существенно возросло. Не могли оставить без порции юмора и тему, которая на этой неделе остается в топе обсуждения – отключения света.

Заметьте Отключение света в Украине 28 октября: графики по городам и областям

Люди буквально со скоростью света перестраивают свои планы, запасаются фонариками и свечами и учатся работать в режиме "сохраниться, пока не исчезло все".

Графики отключения света – публикуют. В то же время иногда все идет не по плану, и тьма наступает в самый неожиданный момент. Приходится импровизировать.

Однако люди прекрасно понимают, что неудобства – временные. Потому что каждый день приближает нас к победе. Поэтому держимся и продолжаем мониторить график отключения.

Главное – чтобы тьма не застала в душе.

Однако даже с выключенным светом все украинцы видят одно.

А, возможно, на самом деле графики – работают. Просто не все научились их читать.

Уже начали появляться первые лайфхаки, как узнать: отключат или не отключат?

Главное – понимать: в любой момент жизнь может преподнести сюрприз. Иногда он похож на шоколад. И хорошо, когда это действительно шоколад.

Но светлый вечер пятницы – это святое.

Но, в конце концов, все обязательно будет хорошо. Потому что враг может атаковать нашу электросеть, но ему никогда не погасить свет, который есть в украинцах. Поэтому шутим и ждем победу.