"Ничего не yasno": соцсети взорвались мемами из-за графиков отключений света
Ситуация с энергообеспечением в Украине на 28 октября остается экстренной. В то же время украинцы не отчаиваются, а генерируют мемы.
Украинцы точно знают, что беда боится шуток. Поэтому за последние месяцы количество мемов в соцсетях – существенно возросло. Не могли оставить без порции юмора и тему, которая на этой неделе остается в топе обсуждения – отключения света.
Заметьте Отключение света в Украине 28 октября: графики по городам и областям
Люди буквально со скоростью света перестраивают свои планы, запасаются фонариками и свечами и учатся работать в режиме "сохраниться, пока не исчезло все".
Графики отключения света – публикуют. В то же время иногда все идет не по плану, и тьма наступает в самый неожиданный момент. Приходится импровизировать.
Однако люди прекрасно понимают, что неудобства – временные. Потому что каждый день приближает нас к победе. Поэтому держимся и продолжаем мониторить график отключения.
Главное – чтобы тьма не застала в душе.
Однако даже с выключенным светом все украинцы видят одно.
А, возможно, на самом деле графики – работают. Просто не все научились их читать.
Уже начали появляться первые лайфхаки, как узнать: отключат или не отключат?
Главное – понимать: в любой момент жизнь может преподнести сюрприз. Иногда он похож на шоколад. И хорошо, когда это действительно шоколад.
Но светлый вечер пятницы – это святое.
Но, в конце концов, все обязательно будет хорошо. Потому что враг может атаковать нашу электросеть, но ему никогда не погасить свет, который есть в украинцах. Поэтому шутим и ждем победу.